Satsing som krever kroner

Det kan leder i Harstad Håndballklubb, Beate Tande skrive under på. Hun og det resterende styret i håndballklubben har vært vitne til en sesong som har vært i overkant positiv i forhold til forhåndsforventningene. Mens man hadde et klart ønske om at kvinnene skulle gjøre et fjerde forsøk på å komme seg opp, så hadde man ikke budsjettert med at herrene skulle være i posisjon til å dra i opprykkskvalik.

