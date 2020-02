Kravet: Halvparten av seniorene i HIL skal komme fra egne rekker

sport

Forslaget, som egentlig er forslag fra henholdsvis hjelpetrener Kim Jakobsen for 2004-laget og lagleder Rune Tøllefsen for 2003-laget, skal behandles av årsmøtet kommende mandag.

Kort oppsummert krever de at HIL alltid skal stille med et lag der 50 prosent av spillerne kommer fra HIL barn og ungdom (HBU) på junior- og seniornivå, og at HIL skal utdanne egne trenere som skal gå gradene i HBU for på sikt å bli trenere for junior og senior. Også her er forslaget at halvparten av trenerne for disse trinnene skal komme fra egne rekker.