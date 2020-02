Har kun to valg dersom spillerne skal få passform på draktene

sport

I går fortalte fotballspiller Mette Skau at hun i samtlige 12 sesonger har spilt i 1.-divisjon og Toppserien iført drakter for menn. Hun mener utvalget for jenter og kvinner i fotball er begrenset, også når det gjelder sko, og syns det er kjønnsdiskriminerende. Hvis Skau fikk velge, ville hun hatt på både drakt og shorts tilpasset kvinner.

To alternativer

Det er ikke det enkleste å få til, bekrefter Jostein Kajander, som er daglig leder ved G-Sport Kanebogen, som er leverandør av sportsbekledning for en rekke idrettslag i Harstad og omegn.