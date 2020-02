– Må se hva vi kan få til, sier klubbleder

sport

Styreleder Ole-Martin Linaker tror det kan komme en henvendelse om saken i etterkant av artikkelserien i Harstad Tidende og på nasjonalt plan.

Medkilas hovedfarger er hvite drakter med røde striper, hvite shortser og hvite strømper. Reservesettet er tilsvarende rødt.

– Det har aldri vært en diskusjon i klubben. Jeg har aldri tenkt på, eller sett noe, som kunne tilsi at vi må være varsomme med de hvite draktene og shortsene våre, erkjenner Linaker, som i årrekker var trener for 1.-divisjonslaget, og har hatt to døtre på seniornivå.

Han tror årsmøtet til Medkila IL ville ha løst en slik sak på en elegant måte, og ikke gått i samme fella som Lillesand, som stemte ned forslag om å bytte ut hvite shortser. Det skapte nasjonal forargelse, og fikk kultur- og likestillingsminister Abid Raja på banen.

– Det sitter nok langt inne å skulle skifte draktfarge, og kanskje er det enklere med shortsene. Vi ville uansett ikke gått på en slik smell. En slik sak vil vi behandle og forberede godt, og vi skal ikke være så historisk tro verken i den ene eller andre retningen at det ikke finnes løsninger, sier Linaker.

Han sier Medkilas draktsett har endret form en rekke ganger.

– Så langt tilbake i tid som da min far spilte, husker jeg at drakten var rød med en hvit stolpe, noe lignende som Lyn i Oslo har hatt.

Å få tak i drakter tilpasset kvinner i klubbfargene har vist seg vanskelig. Det er flere utfordringer med fargevalget.

– Vi får heller ikke levert drakter til barneavdelingen og ungdom, som derfor spiller i rødt.