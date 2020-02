sport

Det sier leder i Kvæfjord ILs skigruppe, Bodil Røkenes om det første lokale langløpet som arrangeres denne sesongen. Det går av stabelen førstkommende søndag, og er, i år som i fjor satt opp med to runder i den tradisjonsrike runden på 24 kilometer. Overgangen til at hovedløpet ble en dobbel runde i traseen er at man da tilfredsstiller kravene til å være såkalt seedingsrenn til Birkebeinerrennet.

– Å være er en status som vi har vært alene om å ha i regionen de siste to årene, sier Røkenes.