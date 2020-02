Malin og Margrethe fikk en opplevelse for livet da de møtte norsk OL-deltaker

sport

Malin Eilertsen (14) og Margrethe Justad (12) representert Troms og Finnmark rytterkrets under FERD rideskolecup på Norwegian Horse festival i Lillestrøm. Festivalen er det største nasjonalt, og er vertskap både for verdenscupen i sprangridning og et Grand Prix-stevne i dressurridning med verdensenere til start.

Jentene var blant 27 deltakere, som har kvalifisert seg regionalt for å få lov til å delta på Lillestrøm. Eilertsen og Justad deltok både i dressur lørdag og sprang søndag, og endte sammenlagt på delt 12.-plass.