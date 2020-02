HHK kvinnelag er klar for kvalik til 2.-divisjon. – Lagene skal frykte oss

sport

Selv om de foreløpig ikke vet hvem alle motstandere som står på motsatt banehalvdel er, med unntak av Rognan, mener Lindstrøm laget hun leder ikke har vært bedre forberedt enn de er denne gang.

– Det vi vet om årets kvalifisering er at vi kan tape to av de tre kampene vi skal spille og likevel gå videre. Men for oss er naturligvis ikke det noe tema.