Braknederlag mot toppklubber trenger ikke få betydning for Harstad

sport

Harstad tapte 2-13 for tabelltoer Tunet lørdag, mens det ble 2-18 for serieleder Greåker søndag - med et svært redusert mannskap for Harstad i begge kampene.

Fikk hvile

Spillere som Tom Kirmuzs og Roberts Livins fikk begge hvile for å kunne restituere seg mest mulig før skjebnekampene i de siste to serierundene. Kirmuzs sliter med et kne, mens Livins har trøbbel med ei skulder. I tillegg manglet visekaptein og senter Daniel Palmer og backene Anders N. Bendiksen og Espen Henningsen av dem som har spilt regelmessig.

Uforandret

Harstad ligger utsatt til på kvalifiseringsplassen, og er kun foran tabelljumbo Vålerenga på innbyrdes oppgjør. Sandnes er foreløpig på trygg grunn to poeng foran disse. Sandnes tapte for Slevik og Sarpsborg i helga, mens Vålerenga tapte for Gjelleråsen. Dermed er det uforandret i nedrykksstriden.

Kan avgjøre selv

Harstad har alt i egne hender. Laget skal spille mot Vålerenge førstkommende lørdag. Med seier i denne kampen vil ikke Harstad kunne rykke direkte ned, mens Vålerenga med tap vil være klare for 1.-divisjon. En uke senere er det ny hjemmekamp for Harstad. Da kommer Sandnes på besøk til Harstadhallen.

Med full pott på disse oppgjørene, vil Harstad trolig være sikret eliteserieplass. Unntaket er hvis Sandnes overraskende slår tabelltoer Tunet til helga. Da kan Harstad i beste fall få kvalifisering for å unngå degradering.

Fakta

Greåker-Harstad 18-2 (6-0, 3-0, 9-2)

Tindlundhallen, eliteserien, søndag

Flest målpoeng Greåker: Thobias Hjorth 5+1

Mål+målgivende Harstad: Kristoffer Lysberg 1+0, Rune Johansen 1+0, Toms Niedre 0+1, Mark Klausen 0+1

Utvisninger: Greåker ingen, Harstad 3x 2 min.

Dommere: Daniel Lindgren og Lars Lindberg

Tunet-Harstad 13-2 (3-2, 3-0, 7-0)

Høyenhallen, eliteserien, lørdag

Flest målpoeng Tunet: Ole Mossin Olesen 1+4

Mål+målgivende Harstad: Toms Niedre 1+1, Linards Scegolevs 1+0, Kristoffer Lysberg 0+1

Skudd: 42-18

Utvisninger: 3x2 min. Tunet og 1x2 min. Harstad

Dommere: Inge Haug og Bjørn Einar Rønningen