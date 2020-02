Treneren er klar for seriefinale: Alle gode ting er tre

sport

Det sier Harstad Håndballklubbs spillende trener, som virkelig kan bygge opp en spesiell CV etter at helgas direktesendte kamper på ht.no er gjennomført. Blir resultatet at Harstad taper med ett mål, spiller uavgjort eller vinner oppgjøret mot TSI, vil veien til seriemesterskapet være høyst overkommelig. Da er laget fortsatt serieleder etter helgas serieomgang.

– Jeg har troen på at vi klarer dette. Men når det er sagt så blir det ingen lett oppgave, sier Dahl Haraldsen.

Sterkere og sterkere

Før sesongen var Dahl Haraldsen tilbake i Harstad etter å ha gjennomført studietida i Tromsø. Her engasjerte han seg i studenthåndballen med TSI. Etter hvert tok han styringa på å stå for at laget med studentene var godt nok forberedt til å sørge for dominans på 3.-divisjonsnivået. I de to sesongene hvor han var trener, var det ingen som var i nærheten av å slå dem i 3.-divisjon. Derfor var han også skeptisk til at man skulle klare å ta hjem seriemesterskapet med Harstad i årets 3.-divisjon, avdeling 2.

– Vi skal ha det gøy, og å skape håndballglede i byen, sa Dahl Haraldsen den gangen.

Harstads spillende trener etter stor skalp: - Taperlaget burde spilt på allnorsk nivå Harstad ble laget som brøt TSIs imponerende seiersrekke på 32 kamper. Treneren mener likevel at motstanderen er på et høyere nivå.

Fra glede til feber

For treneren har den spillerstallen som han hadde å rutte med gradvis utviklet seg til å bli sterkere. Før jul klarte de å slå TSI som det første laget på to og en halv sesong. Nå vil helgas resultat bli avgjørende for hvor håndballherrene er på tur hen i årets 3.-divisjon. På forhånd spås en kamp hvor det er vanskelig å plukke ut noen vinner.

– Det dreier seg om en helt jevn kamp. Et oppgjør som vinnes av laget som vil mest. Det var slik vi vant hjemmekampen i Harstad. Vi ga aldri opp, selv om vi i perioder var noen mål bak dem.

– Men hvem vil vinne lørdagens kamp?

– Jeg tror at det laget som leverer det beste forsvarsspillet kommer til å vinne. Laget som vil mest kommer til å ta hjem dette oppgjøret. Man er nødt til å være skjerpet begge veier, sier Dahl Haraldsen.

Klar for nordnorsk opptur Lars Movik sa ja til Harstad i det sekundet han fikk spørsmålet.

Og i en klubb som før sesongen så på kvinnene som det eneste realistiske opprykkskortet, har Haraldsen Dahl også vært sterkt bidragsytende til at det nå er to lag som er i posisjon til å kvalifisere seg.

– Vi har både forsvarsspillere og offensive boksåpnere. Så vet vi at våre motstandere også kan by på det aller meste. Men vi er klare til krig, sier Dahl Haraldsen.