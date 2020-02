sport

Det sier Daniel Edvardsen om situasjonen som han har kommet opp i siden nyttår. Da gikk kontrakten hans med Sandnes Ulf ut, uten at klubben hadde et ønske om at den ble fornyet.

– Derfor er det ikke så veldig mye fotball her i gården for tida. Og slik som det nå ser ut, så vil tilværelsen også fortsette uten fotballen. Foreløpig er planen å legge fotballen helt vekk, sier Edvardsen om det som han mener har vært en krevende periode.