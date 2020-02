Lokal trio skal spille for Grovfjord

sport

Det sier trener Thomas Bergland etter at han har avholdt tre treningsøkter sammen med årets sidestilte trenerkollega, Eirik Christensen. Samtidig har han også vært sentral i prosessen med å få tak i spillere som han kjenner godt til i fra tidligere. Stian Reppen Pettersen ble klar ganske kjapt etter at han ble Grovfjord-trener. Nå er også de tidligere Medkila-elevene, Osayd Türkman og Per Christian Ingebrigtsen tiltenkt en rolle som Grovfjord-spillere i 2020.

– Osayd har signert overgangspapirene, og er klar som Grovfjord-spiller i 2020-sesongen. Per Christian har muntlig sagt i fra om at han skal være med oss videre. Så jobber han også turnus, som vil si at opplegget må spesialtilpasses litt i denne sammenhengen, sier Bergland, før han kompletterer helhetsbildet: