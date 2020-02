sport

Andreassen vender tilbake til Skånland OIF for å spille nasjonal 3.-divisjonsfotball for klubben han forlot til fordel for HIL etter vårsesongen i 2018. Spissen signerte kontrakten i helga.

– Jeg har tenkt og vurdert en stund, og endte på en retur fra HIL. SOIF skal spille i 3.-divisjon. Det er en flott gruppe med spillere her, og opplegget ser bra ut. Jeg er overbevist om at det er i SOIF jeg vil være nå, sier Andreassen.