Tok sin første NM-medalje

For han hadde slett ikke noen ideell utgangsposisjon før hopprennet under lørdagens junior-NM på Rena. I hoppbakken var han kun niende best, før han la ut på sin 10 kilometer i ikke alt for krevende løyper.

– Det som var min tanke var jo å nærme meg en gruppe med fire løpere, som hadde rundt 50 sekunder til gode på meg i hopprennet. Da var det bare å sette fart, sier den 17-årige kombinertløperen fra Jektholtet.