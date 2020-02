Bidro med klassespill fra venstrekanten

sport

Slik oppsummerte venstrekant Mariell Wangen hva som sto på tapetet etter at hun hadde levert bevis på hva som bor i hennes kantspill i 45-21-seieren mot Alta i Stangneshallen søndag ettermiddag. For da hun kom innpå etter en halv omgang, viste Wangen gjentatte ganger at hun ikke trengte store plassen for å sette ballen i nota.

– Det gikk bra i dag, noe som er spesielt. Jeg har vært på nattevakt, og har ikke sovet før kampen. Så nå ser jeg fram til å komme hjem for å sove litt, sier politibetjenten etter oppgjøret.