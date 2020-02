Duket for hallelujastemning

sport

Det sier den nyankomne vingen Håkon Rinaldo, etter å ha spilt sine første minutter med Harstad Håndballklubbs herrelag. Etter at de startet sesongen med en tynn stall og et fokus som tilsa at man skulle vektlegge håndball som hobby, har det skjedd noe med håndballherrene i klubben utover i sesongen. Med stadig nye tilvekster, oppfulgt av gode sportslige resultater, har Harstad plutselig overtatt et lite favorittstempel til å vinne årets lokale 3.-divisjon, avdeling 2. I den sammenheng dreier alt seg i realiteten om neste helgs seriefinale. Da setter en fokusert gjeng på 18 seg i HHK-bussen for å spille seriefinale mot TSI i TSI-hallen. Viktigheten av denne kampen ble nemlig bare styrket etter lørdagens kveldskamp mot Bossekop. For i lørdagens oppgjør var ikke finnmarkingene i nærheten av å være et snublehinder på veien.

Tøffere enn toget

For da sommer-brødrene Nikolai- og Benjamin Aas Hansen blåste i gang oppgjøret i Stangneshallen, var det aldri noen tvil om at det var skuffet godt på med kullet hos damplokomotivet Harstad. De gikk ut i full fart fra start, og hadde tydeligvis tenkt å markere at gjestene aldri skulle øyne fnugg av håp for å få med seg poeng hjem fra dette oppgjøret. Blant dem som bidro til løpsfest i Stangneshallen, var vingene Håkon Rinaldo og Eirik Fredheim. Etter å ha gønnet på med kjappe bein og smadret sine motspillere i løpsduell, var det gode arbeidsvilkår for duoen. Og det levnet også publikummet i hallen det inntrykket at det skal bli himla morsomt å være lettbeint ving i HHK.