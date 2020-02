Nær medalje i junior-NM

sport

17-åringen , som konkurrerte mot opptil tre år eldre utfordrere, viste nemlig hvor hans styrke ligger under første øvelse. I konkurransen som startet opp med langrennsdelen, sørget Skillingstad for å ta initiativ fra start. Han førte langrennsbiten hele veien, og var også først over målstreken da det skulle spurtes om posisjoner før hopprennet under mesterskapet på Rena.

I hoppbakken kjempet han lenge om medaljer, men ble til slutt henvist til fjerdeplassen. Lagkamerat Espen Benjaminsen var niendemann etter langrennet, og endte til slutt på åttendeplass.