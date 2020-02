Holder verdensklasse

sport

Det sier Fred Solbakken om sitt engasjement i langløpssirkuset. Mannen, som tidligere i karrieren har blitt omtalt som en lokal turrennskonge, har virkelig fått en ny vår som en av verdens beste langløpere i sin aldersklasse. Det viser andreplassen i klasse 50–54 år under det italienske storløpet, Marcialonga og klasseseieren i Toblach – Cortina i helga som var. Hver gang han er ute og konkurrerer, så leverer han løp, som er i verdenstoppen i sin aldersklasse. For i løpene går 54-åringen sammen med topptrente unge menn som han aldersmessig sett kunne ha vært faren til.

– Det er selvfølgelig artig å se at man klarer å levere gode prestasjoner. Men samtidig så er det ikke det som gir meg verdi, eller utgjør grunnlaget for at man går på en ny sesong. For meg er det den gode følelsen av å gå godt på ski som er viktigst for meg, sier Solbakken.