Nedgang til bekymring

Det sier spillerutvikler i Hålogaland Fotballkrets, Børje Sørensen om situasjonen som har utviklet seg i lokalfotballen. Sørensen, som har kontakt med klubbene i Hålogaland Fotballkrets, har gjort seg sine betraktninger av hva som er dagens situasjon i fotballkretsen, og hvilke mekanismer som er årsaken til at landskapet ser ut som det gjør når vi skriver februar 2020.

– Vi har lag som nå skal spille 4.-divisjonsfotball, som man rett og slett ikke skulle tro at skulle befinne seg på nivået. Da snakker man om lag som Harstad IL, Sortland, Lofoten og Leknes. Det er rart at idrettslag som har et så stort befolkningsgrunnlag i utgangspunktet skulle spille mot lag som eksempelvis min egen moderklubb, Ballstad. Det er bygd mot by, og helt forskjellige forutsetninger for å bedrive sin virksomhet. At de skal stille på samme startstrek, føles bare rart, sier Sørensen.