Mobiliserer til tidenes folkefest

sport

Varaordfører Espen Ludviksen leverer klar tale når det kommer til forventningene til klimakset under årets Arctic Race of Norway. For akkurat som i debuten til Arctic Race of Norway tilbake i 2013, skal årets etapperitt avgjøres i Harstad. For sju og et halvt år siden gikk folk mann av huse i større grad enn hva som har vært tilfellet tidligere. 20.000 mennesker var samlet i Harstad og fikk med seg at Thor Hushovd sørget for Norges til nå eneste sammenlagtseier i det internasjonale etapperittet. Nå skal suksessformelen gjentas, og ikke minst overgås.

– Vi skal klare å overgå folkefesten fra 2013. Det er en utfordring som vi må ta, sier varaordføreren.