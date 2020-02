Tjeldsund Kickboksing kom hjem fra norgescupen med medaljer

sport

For trener Nina Røberg sitter igjen med mange inntrykk etter at hennes Tjeldsund-trio, Johannes Leiksett, Casper Overholt og Sander Røberg hadde deltatt i årets første norgescupstevne. Mens de to førstnevnte var med i sitt aller første stevne på nasjonalt nivå, gikk Røberg såkalt junior ring-kamp i klasse minus 63,5 kilo.

– Det er alltid spennende å dra på stevne med debutanter, sier Tjeldsund Kickboksing Klubbs trener om stevnet.