Ida (19) gikk på nådeløs treningssmell

Langrennsløperen fra Evenes har merket klare symptomer på det som populært blir omtalt som feiltrening. For lite restitusjon mellom treningsøktene førte til fenomenet som kalles «pakkede lår». Dette er en utfordring som en god del idrettsutøvere støter på i løpet av karrieren, og som kan bli et resultat av at man er nødt til å jakte på marginene i toppidretten. Marginer som fort kan være forskjellen på en topplassering og en mer anonym tilværelse et stykke lenger ned på resultatlista.

– Når man hele tiden trener på grensen av hva som er mulig, så skal det ikke så mye til før man bikker over kanten, sier Storjord Tovås.