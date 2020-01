To klubber hedret av idrettsrådet med fair play-pris

sport

Klubbene ble trukket fram og fikk tildelt Harstad idrettsråds fair play-pris på idrettslederkonferansen sent torsdag kveld. Rådets styreleder Rigmor Hansen Aarrestad stor for det seremonielle, og klubbene fikk et kunstverk med seg hjem i tillegg til lovord og rungende applaus fra de tilstedeværende idrettsklubbene i Harstad.

Dommermiljø

Prisen til håndballklubben ble begrunnet med arbeidet som er utført av deres dommeransvarlige, Trine Lyså og Hege Volden, som har skapt et lokalt dommermiljø. Fra kun å ha tre aldersbestemte dommere, har klubben nå 25 i sine rekker. Klubben fremheves for å ivareta idrettens verdier, og idrettsrådet mener satsingen på dommere og veiledere er et meget viktig arbeid for fair play.