Medkila henter talent fra Bodø: Spesialavtale måtte til

Berntsen tar overgang til Medkila fra fjorårets divisjonskollega Grand Bodø, som rykket ned til 2.-divisjon. Parallelt vendte Inger Vadder Sandland tommelen ned til en overgang fra Snøgg.

Medkila var nær full uttelling i spillerjakten. To av tre hovedmål er sikret, men Medkila måtte strekke seg for å få et positivt svar fra Berntsen.