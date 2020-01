Kippe henter Normann til sin æreskamp: – Jeg har prøvd å få tak i Runar i ti år

sport

Runar Normann ikler seg Lillestrøm-drakten igjen lørdag - for første gang siden 25. juli 1999 da han takket for seg etter å ha blitt solgt til Premier League-klubben Coventry, angivelig for 12,5 millioner kroner.

– Fantastisk at vi fikk dette til, sier Kippe til podkasten Harde Mottak.