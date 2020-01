Storkutt på trappene

sport

Det er nemlig hva som er i gjære hos en hardt presset sentralorganisasjon i Det Norske Travselskap (DNT). Inntektssvikten har ført til at man er i nedskjæringsmodus hos travsportens sentraladministrasjon. Det betyr at mange aktører i travsporten bør føle seg truet i forhold til det som tegner til å bli brutale tildelingskutt i 2020.

– Signalet er at potten som skal finansiere regionale premiekjøringer skal inndras. I 2019 representerte dette 775.000 kroner i våre budsjetter. Det skal etter planen skje over hele linja nasjonalt. Om budsjettkuttet blir utfallet i denne saken, står vi igjen uten midler for å opprettholde de regionale premiekjøringene på distriktsbaner i Nord-Norge, forklarer Reyes.

Store konsekvenser

Grepet vil naturlig nok få betydelige konsekvenser for utøvelsen av idretten. Store deler av landsdelen vil få sin aktivitet, som skjer utenfor travbanene i Harstad og Bodø, mer eller mindre totalt innskrenket.

– Ved å gjøre et slikt grep, så vil vi stå overfor en situasjon som slår inn med forskjellig styrke i forhold til hvor man holder til geografisk. Om man vedtar dette budsjettkuttet, så vil aktiviteten i nærområdet være avhengig av økonomien i det enkelte av regionens 14 travlag, sier Reyes.

Denne potensielle innskrenkningen vil også få høyst forskjellig innvirkning rundt omkring i landet.

– Om dette blir vedtatt, så vil nordnorsk travsport bli ekstra skadelidende. Her har man ikke de samme mulighetene til å sy sammen alternative løsninger, som man har i områder hvor travbanene er tettere samlet geografisk, påpeker Reyes.

Skal styrebehandles

I Hålogaland og Midt-Troms er det spesielt premiekjøringene knyttet til to baner som kan bli rammet.

– De regionale premiekjøringene har i hovedsak blitt arrangert i Lofoten og på Olsborg. I tillegg kjøres det premiekjøringer i Tromsø og i Pasvik, sier Reyes.

Førstkommende helg er det Harstad og Oppland Travlag som står som arrangør for den eneste nordnorske lokalkjøringen i januar. Den går av stabelen lørdag formiddag.

Om den totale potten som er øremerket til regionale premiekjøringer blir inndratt, får man svar på 31. januar. Da skal saken opp til behandling som sak på DNTs styremøte.