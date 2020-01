– Først nå legger vi penger i utstyrsparken

sport

Det hevder pappa Pål Skillingstad etter at sønnen nå gjør hva han kan for å kjempe seg til en plass til junior-VM i kombinert senere denne vinteren. Første sjanse for han skjer under helgas to norgescuprenn.

– Får han til to gode hopp i konkurransene lørdag og søndag, blir det definitivt spennende å se hva han kan utrette her, sier Skillingstad senior.

Nytt utstyr

Faren er spent på hva sønnen kan få til i helgas to konkurranser.

– Han har fått nytt utstyr som han har vent seg til før disse konkurransene. Det har han respondert godt på. De nye bindingene gjør blant annet sitt til at han får en bedre svevkurve, mener Skillingstad om konkurransene som arrangeres i Granåsen.

En annen grunn til at han fort kan kjempe om gode plasseringer, er at hans to hardeste konkurrenter deltar under Ungdoms-OL i Lausanne.

– Vi er spente på hvordan dette vil gå, sier Skillingstad.

Marginer

Lørdagens konkurranser blir også gjennomført på nye langrennsski.

– Jeg har snakket litt med Jakobs trener på landslinja for kombinert (Bjørn Kåre Ingebrigtsen, red. anm.). Han sier nå at det er utstyret som nå er nøkkelpunktet for å hente ut de største marginene. Derfor har vi også gravd litt dypere i lommeboka for å kjøpe nytt utstyr, sier Pål Skillingstad, før han utdyper:

– Fram til nå har vi vært beviste på å kjøpe brukt utstyr. Vi ønsket ikke å ta spesielt del i utstyrshysteriet. Men på dette nivået kommer man ikke unna en investering på utstyrsfronten.

Han er ikke alene om å konkurrere i Granåsen. Det gjør også klubbkamerat Espen Benjaminsen.