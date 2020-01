Lødingen har forsterket laget betydelig: Solid seier over NOR HK

sport

Christopher Staurset har tidligere spilt på Bodøs elitelag, og har her fått mye spilletid på elitenivå. Nå har han vendt tilbake til Lødingen for å hjelpe moderlaget i kampen for opprykk.

– Flyter godt etter hvert

– Sist jeg spilte for Lødingen var i 2008, så nå var det godt å komme tilbake og hjelpe laget, sier Staurset etter kampslutt.