Hamar-mannen som akslet Harstad Innebandyklubbs drakt før årets sesong, er klar for det som foreløpig framstår som årets viktigste kamp. Etter at innebandyklubben misset sin første matchball i forsøket på å fornye kontrakten på høyeste nivå.

– Dette er definitivt en uhyre viktig kamp for oss. Vi er strengt tatt nødt til å hente poeng her. Med tanke på det tøffe kampprogrammet som vi står overfor, er det viktig å komme hjem med et godt resultat, sier Lysberg.