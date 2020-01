Ingeborg hentet hjem 14.-plassen på en middels dag

sport

Det var konklusjonen etter at første dag av sesongens første norgescuphelg for juniorene. Det betydde at 18-åringen fra Medkila Skilag klarte å bevise at hun henger med i toppsjiktet i konkurranse med nasjonale juniorløpere.

– Dette ble et løp som jeg ikke kan si meg 100 prosent fornøyd med, sier Hansen, før hun forklarer videre: