Tidligere elitespiller vender hjem

sport

Det bekrefter styremedlem Hugo Jacobsen i håndballgruppa i Lødingen IL. 3.-divisjonsklubbens nyervervelse kommer fra Oslo-klubben Nordstrand.

Staurset er en robust og gjennombruddssterk bakspiller. Den snart 27 år gamle backen har tidligere spilt for Bodø, og debuterte som eliteseriespiller i april 2013. Han fikk ny eliteseriekontrakt av legenden Børge Lund da den nåværende landslagsassistenttreneren overtok treneransvaret i Bodø.

For Bodøs U20-lag spilte Staurset finale i NM i 2011. Den endte med tap, men sølvet var som en seier, uttalte Staurset den gang.

Staurset la opp i 2014 for å satse på en militær karriere. I 2017 var han tilbake på banen for Nordstrand, og han har spilt for toppklubben i 2.-divisjon til og med forrige sesong.

For første gang skal han spille seniorhåndball for Lødingen, som han forlot til fordel for Bodø ved overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Staurset vil være klar til hjemmekampen mot NOR fra Narvik 11. januar.

Lødingen har også forsterket med den bulgarske landslagsspilleren Kiril Svavov. Også han er ventet å få sin debut mot NOR.

I tillegg vil Casper Granberg bli hentet tilbake fra nettopp NOR etter denne kampen. Granberg er på utlån til klubben han spilte for før han tok overgang til Lødingen før fjorårets opprykkskvalifisering.