Nyttårsturneringa i håndball direkte fredag, lørdag og søndag

sport

Vi sender fra bane A og C i Tromsøhallen ved hjelp av iTromsø og Nordlys. Under finner du direkte link til de ulike banene for hver av dagene. Lenger ned i saken ser du kampoppsett for banene.

Bane A fredag

Bane C fredag

Bane A lørdag 08-15.00

Bane A lørdag 17-22.00

Bane C lørdag

Bane A søndag

Bane C søndag

Kampoppsett bane A

Kampoppsett bane C