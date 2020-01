– Skal nå kombinert-toppen

sport

Skillingstad var en lovende kombinertløper da han satte kursen for Trondheim og videre satsing på å bli best mulig som kombinertløper. Et ulykksalig kravebeinsbrudd tidlig i fjor høst, ødela hele fjorårssesongen for 17-åringen fra Jektholtet. Men i år har han derimot kommet knallhardt tilbake. Det ble blant annet synlig da han tronet øverst på seierspallen etter at han vant årets første norgescuprenn for juniorer i Falun.

– Jeg legger ikke skjul på at det da var skuffende å ikke kunne bli tildelt en av to norske plasser i kombinert til årets Ungdoms-OL. Det var mitt største mål, mener Skillingstad, før han utdyper: