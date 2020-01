sport

Det kan hovedpersonen selv bekrefte etter at han hjalp Bergseng Surviviors til semifinalen under årets utgave av Romjulscupen. Da viste han at oppholdet som han har hatt fra fotballen ikke er voldsomt merkbart for veteranen på 32 år. Sammen med Simon Salen Aune ble Johansen turneringas toppskårer med 11 mål. Nå er han ganske så klar på at han satser på en tilbakekomst til fotballen.

– Det blir nok til at man kommer til å snøre på seg fotballskoene igjen, sier Johansen.