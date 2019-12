Sara har sagt opp legejobben for å satse mot VM

sport

31-åringen har sjekket ut fra legejobben ved UNN Harstad. Den lar seg ikke kombinere med ei VM-satsing i triatlon, mener Johnsen.

Målet er å stille til start på Hawaii 10. oktober neste år. For å komme seg til VM, må hun kvalifisere seg enten gjennom en topp tre-plassering i Sør-Afrika i mars, eller ved å vinne en internasjonal konkurranse i løpet av sesongen.

Vinneren er glad for anerkjennelsen av mange år med hardt arbeid Prispengene på 50.000 kroner kommer godt med i satsingen for å komme til verdensmesterskapet neste sesong.

- Drastiske tiltak

– Jeg må trene mer og jobbe mindre. Nå setter jeg inn støtet og satser alt sier Johnsen.

Hun har trent godt over tid, men ser at ytterligere offer og innsats må legges til for at drømmen skal oppfylles.

– Med vakter hver uke og nattarbeid er det vanskelig å få restituert nok. Det går ut over fremgangen, sier Johnsen.

Valget var kanskje ikke enkelt, men nødvendig. Fulltidsjobb som lege må vike for en stund.

– Det er viktig å sette seg mål, og jeg har hårete mål som krever drastiske tiltak for å komme dit. Nå har jeg mulighet for å satse, og jeg ser fremover.

– Så har jeg uansett nærmere 40 år igjen, et helt liv, i yrkeslivet. Å få meg en jobb innen helsevesenet senere bør ikke være et problem, sier Johnsen.

Støttespillere

Årets norgesmester i triatlon på fulldistanse har ryggdekning på hjemmebane. Sammen med samboer Cian Krogstad legges et løp for at hun skal lykkes.

– Cian er min viktigste støttespiller. Denne satsingen hadde ikke vært mulig uten ham.

Sponsorinntektene vil avgjøre hvor stor andel idrettsutøver Johnsen kan være i 2020. Avtaler er allerede signerte.

– Inntektene fra samarbeidspartnere vil avgjøre hvor mye jeg kan trappe ned på jobb, men jeg er heldig som får med meg videre sponsorene som har stått bak meg fram til nå. Forhåpentlig får jeg på plass enda flere.

Tilbud

Noe arbeid må hun påta seg for å få økonomien til å strekke til både som utøver og privat. Foreløpig vet ikke Johnsen hva hun går til etter siste vakt på sjukhuset i Harstad.

– Jeg satser på å få ei 60-prosentstilling slik at ting går rundt, samtidig som det gir mye mer tid til trening og hvile. Faktisk har jeg fått jobbtilbud allerede. Jeg skal bruke romjula til å bestemme meg, sier Johnsen.

Før jul ble hun tildelt «Sparebank 68° Nords idrettspris - i samarbeid med Harstad Tidende», bedre kjent som idrettsprisen i Harstad. Den er på 50.000 kroner og kommer godt med i VM-satsingen.