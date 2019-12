sport

Det sier Lødingen-mannen etter at han dro hjem fra proffoppholdet i IFK Helsingfors etter at savnet av familien ble for stort. Nå er han igjen på utkikk etter ny klubb. Men skjer det, skal familien være med.

– Kontrakten min med Alta går ut til nyttår. Derfor kan jeg si at det ikke blir noen ny kontrakt med klubben for min del. Men det var et hyggelig opphold, og en bra spillergruppe, sier Nygård Vibe om høstsesongen, som endte med sjetteplass i 2.-divisjon, avdeling 1.