Kvæfjerdingene svømte jula inn

Dette er en romjulstradisjon i norske svømmemiljøer, og målet er at svømmerne skal svømme 10 000 meter. 18 svømmere i alderen 5 – 63 år hoppet optimistisk i vannet i Kvæfjordhallen på fredag. De tilbakela til sammen 114 150 meter. Det var syv svømmere som klarte ti tusen meter. Av disse var det Johannes Kristiansen på 11 år, Oliver Lockert på 12 og Trond Dragvold på 29 år som gjorde det for første gang. Av de andre svømmerne var det mange som satte personlige lengderekorder. Å svømme 10 000 meter krever sine forberedelser, man må telle runde for runde, man må spise litt og få i seg nok drikke. I år var det muligheter for muffins, smoothie, og noen smaksprøver på julekakene. Noen foreldre og besteforeldre stilte opp for å holde styr på kuleramme, klinkekuler og andre hjelpemidler for å telle runder. De første svømmerne gikk i vannet klokka 15, noen begynte seinere på ettermiddagen, og sistemann klatret opp av vannet klokka 20.30. Svømmeklubben er veldig fornøyd med det gode samarbeidet med Kvæfjordhallen, som viser stor godvilje for aktiviteten i svømmeklubben. I 2020 er det mulig at det blir montert nye startpaller, i samarbeid mellom Sparebankstiftelsen, svømmeklubben og kommunen.

Kvæfjord har et aktivt svømmemiljø, svømmeklubben har omkring 40 medlemmer, fra begynnerkurs og til ungdommer som er konkurransesvømmere. Svømming er en idrett som kan passe for alle, og det å kunne svømme gir sikkerhet i vannet.