– Det blir fort litt høy temperatur når adrenalinet koker

Futsalturneringer i juletiden er mest for gøy. Spillere på tvers av klubber og nivåer slår seg sammen på vennelag og møtes til dyst. Stort sett gikk det pent og pyntelig for seg da Julecupen ble arrangert for åttende gang på rad på Evenskjer. En fin tradisjon, syns både deltakere og arrangøren, og turneringen er blitt den største i futsal i landsdelen med 28 deltakende lag for senior.

Vinnerinstinkt kan likevel forvandle eller sindige kvinner og menn, og da sluttspillet var i gang hardnet det til i Skånlandhallen lørdag kveld.