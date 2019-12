Tidenes lokalkjøring i Harstad travpark: Kraftsamlende travfest

sport

Det sier Per Jørgensen og Elisabeth Næss om det som, ved siden av V75, har grodd fram til å kalles den største travfesten på denne siden av 2020. Men der skilles også likhetstrekkene ved de to arrangementene. For mens et V75-arrangement har stor sentral økonomisk støtte i ryggen, har festen lørdag formiddag utelukkende kommet i stand som en følge av regionalt engasjement.

– Det er ikke mange ganger hvor vi har snakket sammen at jeg kan si at jeg er stolt. Men det er jeg nå, sier Jørgensen om den ekstraordinære lokalkjøringen på Harstad travpark.