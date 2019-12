Dolstra med ny Medkila-kontrakt. Åpner for flere sesonger

sport

– Det betyr ikke at jeg kun blir værende i Medkila ett år til, men jeg vil se hvordan vi presterer, hva klubben gjør fremover og hvordan trenerteamet og apparatet rundt lager skal være. Så kan vi heller diskutere en forlengelse neste høst, sier Dolstra.

Den nederlandske fotballproffen ble hentet til Medkila fra Grand Bodø, og imponerte i sin første sesong. Ikke bare holdt hun forsvarsrekka i tømmene med solid stopperspill da Medkila tok fjerdeplassen i 1.-divisjon. Dolstra ble også lagets toppskårer, og fikk prisen som årets Medkila-spiller kåret av medspillerne.

– Vi har diskutert kontrakten i noen uker, og det har vært et tema om å inngå en langsiktig avtale. Jeg syns det er artig at Medkila ønsket det og tenker at jeg kan bidra i flere sesonger fremover.

31-åringen har ingen planer om å gi seg, og heller ingen tanker om å flytte fra Harstad.

– Fotball kommer først. Så lenge jeg kan spille og tjene penger på det jeg liker best, blir det fotball.

Hvor lenge vet naturligvis ingen.

– Jeg håper på noen år til, men man vet aldri hva som skjer med kroppen eller hva jeg tenker om to år.

– Egentlig har jeg vært slik hele livet. Jeg planlegger ikke fem eller ti år fram i tid. Vi får heller se hva som skjer.

– Nært og vakkert

Medkila har fått gratis drahjelp i jakten på en ny avtale. Dolstra stortrives i byen, og har lagt sin elsk på landsdelen.

– Jeg liker å være ute i naturen, og syns det er fantastisk at jeg kan gå ut døra hjemme og nærmest være på fjellet. Det er så enkelt, nært og vakkert, og ute kan jeg være alene uten lyder eller folk rundt meg. Alenetid gjør godt. Trener Margunn Haugenes er tilfreds med signeringen.

– Det er viktig for oss at Kim er på plass for 2020-sesongen, sier Haugenes.

Får fornyet tillit og toårskontrakt Spissingen i toppen av norsk fotball gjør at Margunn Haugenes er spent på hvor Medkila står i 2021.

Mye av spillet bygges rundt Dolstra, som også er sett på som en læremester for yngre spillere med erfaringen hun har fra toppseriene i flere land, Champions League, samt spill for landslag.

– Jeg ønsker å være viktig for laget, og forhåpentlig prestere like bra som i år. Vi eldste må få med oss de unge talentene, og påta oss en rolle der vi lærer dem opp, sier Dolstra.

– God sesong

Hun er forsiktig med å spå hvordan Medkila kan hevde seg i 2020.

– Målet for årets sesong var å spille om førsteplassen. Det ble ikke slik, men vi var ikke mer enn seks poeng bak seriemester Fløya. Med tanke på utfordringen underveis, med mange skader, gjorde vi en god sesong.

– Neste år er det et nytt seriesystem med grunnspill og sluttspill. Det er færre lag i serien, og vi får inn nye lag både fra Toppserien og 2.-divisjon. Vi vet heller ikke hvordan vår tropp vil se ut. Det er vanskelig å snakke om målsettingen før stallen er klar, sier Dolstra.