– Traff med søknaden

Det sørget julenisse Camilla Rørvoll fra Gjensidigestiftelsen for da hun dukket opp med en sjekk pålydende 97.790 kroner. Det kommer meget godt med i juletida for daglig leder, Knut Granås og styreleder Trond Viggo Opdal for å styrke tilbudet i alpinsenteret når det kommer til sikring og oppgradering av utstyr i alpinsenteret.

– En fantastisk julegave for oss, sier Opdal, før han blir fulgt opp av Granås: