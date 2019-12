sport

Nøyaktig fem uker og tre dager etter at hun ble mamma for første gang da sønnen Kasper Leinum kom til verden, spilte Karina Lindstrøm kamp for Harstad. Lille Kasper lå i vogna en drøy meter fra sidelinja med pappa Fredrik Leinum sammen med seg. Også søskenbarnet Anna og Karinas tante Anita var med for å passe lillegutten.

– Her stiller vi opp for hverandre, sier Lindstrøm, som skåret seks mål da Harstad slo Sørreisa 25-21 i 4.-divisjon.