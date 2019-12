- HIL har fått en god trener, sier de som ble vraket

sport

Rune Olsen ble bekreftet som ny hovedtrener fredag kveld. Olsen tiltrer 1. januar. Bergland tar med fatning at han ikke er valgt som HILs neste hovedtrener. 30-åringen var i år assistent for hovedtrener Jostein Kajander, og fikk også underveis kjenne på hvordan det er å lede et lag på allnorsk nivå alene da Kajander var på reise.

Han er HILs nye trener HIL fikk på plass a-lagets nye hovedtrener fredag kveld.

- Jeg sa til HIL at jeg kan være aktuell neste sesong. Klubben har vurdert hvem de ønsker å gå for, og det ble ikke meg. Det respekterer jeg. No hard feelings, sier Bergland.