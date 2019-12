Syns det var vanskelig å takke nei til trenertilbudet

sport

Fotballtreneren fra Narvik takket tirsdag nei til HILs tilbud om jobben med å trene a-laget i 4.-divisjon. Da hadde partene hatt en dialog i halvannen måned om fremtiden og en konkret kontrakt.

– Jeg sto overfor et vanskelig valg, ikke minst fordi jeg har hatt to gode perioder i HIL tidligere, først som spiller og senere som trener. Jeg trivdes i klubben og likte folkene som er med i og rundt klubben. Jeg vil også rose HIL for hvordan klubben har håndtert denne prosessen. Etter en helhetsvurdering måtte jeg likevel takke nei, sier Johnsen.