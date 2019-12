– Tror på en realisering

sport

Det sier mannen som står i spissen for Skånland OIF-styrets forstudie, som jobber for å etablere en fotballhall i full størrelse på Evenskjer. Hansen har jobbet tett med prosjektet siden Fellesnemnda for Skånland og Tjeldsund ga grønt lys for å se nærmere på mulighetene for en realisering av en slik hall.

– Jeg synes først og fremst at det både er modig og spennende av fellesnemnda å belyse denne muligheten i forhold til om et slikt storanlegg er mulig å realisere. I vår region er det en posisjon ledig for å anlegge en slik hall. Så vil forprosjektet til slutt kartlegge om det er en mulighet at Tjeldsund Spektrum kan oppføres på Evenskjer, sier Hansen.