sport

For Ida-Louise Øverland fra Harstad har 2019 vært et aldri så lite eventyr. Egentlig begynte det allerede i 2018. Den da 15 år unge jenta kom i kontakt med paraidretten i Norges idrettsforbund. Ett år senere har utøveren fra IK Hind to sølv og en bronse fra verdensmesterskapet for junior i premiesamlingen. Hun vant også både løpsøvelse og lengdesprang i European Youth Games. På slutten av året fikk hun også debutere i VM for senior.

– Det har vært gøy å få være med på dette, sier Øverland.