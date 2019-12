På sporet av suksess

sport

Sesongen for verdenscupen i langdistanserenn i langrenn er så vidt i gang. Halvt kvæfjerding og halvt harstadværing Magnus Vesterheim fortsatte i åpninga der han slapp i fjor: På skuddhold til å gjøre det helt store. Det holdt nesten hele veien inn, men rett før mål ble kjøret for tøft. Den snart 25 år gamle løperen kom i mål 33,9 sekunder etter vinneren etter 35 kilometer i Livigno.

Høydepunkter

– Starten ble litt som sist sesong; jeg er med og kjemper, og er nært et virkelig gjennombrudd. Samtidig er jeg en type løper uten det jeg vil kalle spissegenskaper. Jeg vil ikke plutselig vinne et renn fordi jeg er med det store feltet mot mål, for så å ta en spurt, sier Vesterheim.