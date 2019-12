– Skal ta steget bort fra bunnen

sport

For om Harstad makter å hente hjem årets tredje seier, vil Harstad plutselig kunne gjøre en betydelig klatring på tabellen. I bunnen av årets eliteserie er det nemlig så jevnt som det sjelden har vært. Mens Harstad er nummer 12 med åtte poeng, er lørdagens motstander Fredrikstad nummer åtte. De har imidlertid kun skaffet seg ett poeng mer enn hva Harstad har til nå i sluttspillet.

– At det er så mange lag som har prestert så jevnt, hører med til sjeldenhetene. Jeg synes at det er positivt. Det vitner om en sportslig spennende divisjon, sier den sportslige lederen i innebandyklubben.

– Jevnere liga viser at eliteserien har et riktig antall lag Den stadig jevnere eliteserien er et bevis for at antallet lag i toppen er på et fornuftig nivå.

Optimist

Med tanke på at det har dannet seg et nivåmessig skille mellom øvre og nedre halvdel i divisjonen, er det ekstra viktig for Harstad å hente hjem tre poeng. Og det er noe som Christensen har stor tro på.

– For første gang i år så stiller vi til kamp uten noen som helst fravær. Det lover veldig godt. Når vi i tillegg har lagt bak oss ei treningsuke som er glimrende, er det ingen grunn til å være annet enn optimist før man barker sammen med Fredrikstad tidlig lørdag ettermiddag. Dette tror jeg kan bli veldig gøy, sier Christensen.

Den sportslige lederen vet også at motstanderne i eliteserien ikke går av veien for å lese lokalavisen på jakt etter tegn på hvordan Harstad vil gå løs på oppgaven. Derfor er han heller ikke voldsomt villig til å snakke om kamptaktikk.

– Men vi har oppskriften klar på hvordan vi skal gå seirende ut av den viktige kampen. Vi satser på å levere innebandy som skal underholde det frammøtte hjemmepublikummet, sier Christensen.

– Kampplanen må følges

Ett av de mest sentrale nøkkelpunktene for å oppleve suksess mot Fredrikstad, er å være tro mot det som man blir enige om på forhånd.

– Klasseeksempelet utspilte seg i dobbeltkampene mot Vålerenga og Akerselva borte to uker tilbake. Da leverte vi en taktisk kjempekamp i seieren mot Vålerenga, mens vi gikk bort i fra de aller fleste forhåndsavtaler i tapet mot Akerselva, erindrer Christensen, før han utdyper:

– Kampplanen vår blir viktig å følge. Det har vi på langt nær gjort i alle kamper denne sesongen. Samtidig har vi et høyt toppnivå, som jeg mener at vi har til gode å vise fram denne sesongen. Så har vi også framvist at bunnivået er veldig lavt. Derfor har vi fortsatt en jobb med å vise jevne prestasjoner på et høyt nivå, mener Christensen.

Han understreker også at sisteskansene spiller en sentral rolle i forhold til kamputfallet.

– Skal vi vinne det som forhåpentlig blir en jevn og spennende affære, så må sisteskansene ha dagen. Men bildet er selvfølgelig mer sammensatt enn som så. Vi kan ikke forvente at burvokterne spiller solid, om utespillerne lar motstanderne stå alene i feltet og skyte. Laget må levere sammen, sier Christensen.

– Ikke sluttspillfokus

Med seier er ikke klubben langt unna siste sluttspillplass i divisjonen. Det ønsker likevel ikke Christensen å fokusere på.

– Mange snakker om sluttspillplass. Men det har ikke jeg noen spesielle tanker om. Det kan godt hende at vi er gode nok til å ta oss til sluttspillet i år. Men når vi en dag er sluttspillklare, så vil jeg gjerne at vi kan bite godt i fra oss i denne sammenhengen. Det er det blant annet økonomiske grunner til. For det føles feil å få en sekssifret ekstraregning, om man ender opp med å bli feid av banen over fem kamper i strekk, sier Christensen.

– Nå er mitt fokus at byen har innebandy på elitenivå.