– Får lønn for langsiktig jobb

sport

Etter at Harstad Håndballklubbs 12-årsgutter hadde lagt bak seg en turnering som inneholdt en helg full av håndball for de unge guttene. Men at det endte med seier er likevel ikke det viktigste for laget.

– Det aller mest positive å se fra mitt ståsted som trener er at laget viser at det arbeidet som er nedlagt på treningssida, nå har begynt å bære frukter, sier Møller-Olsen.