Måtte slippe resten av laget

sport

For to kilometer før målstreken på årets sesongdebut innenfor lagtempoen i Livigno, måtte Vesterheim slippe resten av laget sitt i Team Kaffebryggeriet. Det legger heller ikke Vesterheim skjul på etter målpassering etter lagtempoen over 15 kilometer i det italienske høylandet i nord.

– Det var ikke etter planen at man måtte gi slipp på resten av gruppa. Men tempoet var høyt, sier Vesterheim om løpet, som ikke er tellende i den individuelle Ski Classics-cupen utover det faktumet at man får poeng for å stille opp på startlinja i sesongdebuten.

– Det ble en tung affære. Og selv om det ikke er bekmørkt, var det ikke sånn det skulle gå, sier Vesterheim.

Dette var kun en mer eller mindre symbolsk betydning av løpet som representerte oppstarten av sesongen. Søndag er det derimot fullt alvor. Da er det duket for en såkalt prolog på samme sted over 35 kilometer.

– Dette er et løp som jeg har prøvd på å bygge opp en formtopp til. Hodet mitt har kretset rundt dette løpet i de siste ukene, sier Vesterheim.