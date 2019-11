sport

For når det fredag fyres av en startpistol i italienske Livigno, står Magnus Vesterheim på startstreken sammen med resten av de tre som representerer Team Kaffebryggeriet denne sesongen. Det skal forhåpentlig bli sesongen hvor Vesterheim for alvor tar steget inn i sjiktet like bak verdenstoppene i langløp.

– Det blir spennende å komme i gang. Og jeg står nok enda bedre rustet i år enn hva tilfellet har vært i tidligere sesonger, sier Vesterheim.